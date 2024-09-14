Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Voli PON XXI Aceh-Sumut 2024 Hari Ketiga: Kompak, Jawa Barat dan Jawa Timur Rebut Kemenangan di Sektor Putra-Putri

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |05:47 WIB
Hasil Voli PON XXI Aceh-Sumut 2024 Hari Ketiga: Kompak, Jawa Barat dan Jawa Timur Rebut Kemenangan di Sektor Putra-Putri
Ilustrasi pertandingan voli. (Foto: Olympics)
A
A
A

HASIL voli PON XXI Aceh-Sumut 2024 hari ketiga akan diulas dalam artikel ini. Tim voli indoor Jawa Barat dan Jawa Timur pun kompak rebut kemenangan di sektor putra dan putri.

Total, delapan pertandingan digelar pada Jumat 13 September 2024. Laga-laga seru itu berlangsung di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Voli

Jawa Barat dan Jawa Timur meraih kejayaan pada hari ini di sektor putra dan putri. Kedua provinsi tersebut sama-sama meraih kemenangan dalam laga yang dimainkan pada hari ketiga voli indoor PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Tim putri Jawa Barat sukses meraih kemenangan atas Sumatera Selatan dengan skor 3-0 (25-11, 25-14, 25-14). Lalu, tim putra Jawa Barat juga meraih kemenangan yang sama 3-0 atas Aceh (25-14, 25-11, 25-10).

Sementara itu, tim putri Jawa Timur sempat mendapat perlawanan dari DI Yogyakarta. Namun begitu, mereka tetap menang dengan skor 3-0 (25-10, 28-26, 25-12).

Hal yang sama dialami tim putra Jawa Timur saat bersua Sumatera Barat. Meski pada akhirnya menang 3-0 (25-20, 25-19, 25-23), Jawa Timur mendapat perlawanan apik dari Sumatera Barat.

Lalu, tim putri DKI Jakarta berhasil mengandaskan tim tuan rumah, Sumatera Utara, dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-13). Sedangkan Kalimantan Timur, mereka memetik kemenangan atas Sulawesi Tengah dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-23).

Laga menarik lainnya terjadi di sektor putra. Dua laga mempertemukan empat tim di luar Pulau Jawa. Mereka adalah Sumatera Utara vs Bali dan Sulawesi Tengah vs Kalimantan Timur.

Sumatera Utara sebagai tuan rumah berhasil mengalahkan Bali dengan skor 3-1 (25-22, 20-25, 25-20, 25-21). Lalu, Kalimantan Timur senasib dengan tim putrinya, juga sukses mengandaskan Sulawesi Tengah dengan skor 3-1 (19-25, 25-19, 25-22, 25-19).

Halaman:
1 2
