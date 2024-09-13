Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Saksikan Live Delay Voli Putri Jawa Barat vs Sumatera Selatan di PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Okezone, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |15:35 WIB
Saksikan Live Delay Voli Putri Jawa Barat vs Sumatera Selatan di PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Okezone, Klik di Sini!
Saksikan live delay voli putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Okezone (Foto: YouTube/Okezone)
A
A
A

LIVE delay voli putri Jawa Barat vs Sumatera Selatan bisa saksikan di Okezone. Kedua tim saling berhadapan di babak penyisihan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Tim voli putri Jawa Barat menghadapi Sumatera Selatan di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Jumat (13/9/2024). Jawa Barat berhasil memetik kemenangan 3-0 atas Sumatera Selatan.

Berlangsung ketat, Jawa Barat bermain dominan hingga memastikan kemenangan 25-11, 25-14 dan 25-14. Ini menjadi kemenangan kedua Jawa Barat di fase grup.

Keberhasilan mengalahkan Sumatera Selatan membawa Jawa Barat meraih poin sempurna dari dua laga awal yang mereka mainkan. Saat ini Jawa Barat meraih poin sama dengan Jawa Timur yang berada di puncak klasemen.

Sementara itu, hasil sebaliknya didapat tim voli putri Sumatera Selatan. Mereka harus kembali meraih kekalahan kedua di fase grup.

Halaman:
1 2
