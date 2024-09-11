Kisah Pilu Veddriq Leonardo, Peraih Emas Olimpiade Paris 2024 yang Gagal Sabet Medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Nomor Speed Putra

KISAH pilu Veddriq Leonardo, peraih emas Olimpiade Paris 2024 yang gagal sabet medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024 nomor speed putra, menarik untuk diulas. Hal itu membuktikan panjat tebing Indonesia begitu kompetitif.

Berstatus sebagai peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024, Veddriq diunggulkan untuk menjadi pemenang di PON. Sayangnya, turun sebagai wakil Kalimantan Barat, ia malah gagah di nomor speed relay.

Hal itu terjadi lantaran Veddriq tak tampil sendirian di nomor speed relay putra. Atlet berusia 27 tahun tersebut harus tampil dalam tim bersama Ryan Ramadhani dan Dony Kurniawan.

Langkah tim panjat tebing Kalimantan Barat itu terhenti di babak semifinal. Veddriq dan kawan-kawan kalah dari Sumatera Utara yang sukses merebut medali emas.

Harapan Veddriq menyumbang medali bagi daerahnya belum pupus. Nomor speed world record putra, yang merupakan lomba perorangan, baru digelar pada 10-11 September 2024.

Veddriq lagi-lagi diunggulkan berkat statusnya sebagai peraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, performa atlet berusia 27 tahun itu agak menurun.