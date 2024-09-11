Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kalahkan Desak Made, Rajiah Sallsabillah Sabet Medali Emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Panjat Tebing Speed Perorangan Putri

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:02 WIB
Kalahkan Desak Made, Rajiah Sallsabillah Sabet Medali Emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Panjat Tebing Speed Perorangan Putri
Rajiah Sallsabillah sabet medali emas PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HASIL final cabang olahraga (cabor) panjat tebing speed perorangan putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 sudah diketahui. Rajiah Sallsabillah berhasil meraih medali emas usai mengalahkan Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Duel seru Rajiah Sallsabillah vs Desak Made digelar di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Rabu (11/9/2024) sore WIB. Rajiah tampil lebih cepat dari Desak.

Rajiah Sallsabillah

Rajiah yang mewakili Banten memastikan medali emas usai mencatatkan waktu 6,22 detik. Tak hanya medali emas, catatan waktu Rajiah pun berhasil memecahkan rekor PON.

Pencapaian ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Rajiah yang selama ini selalu di bawah bayang Desak Made. Pada laga final, Rajiah dan Desak tampil begitu sengit sejak awal.

Namun, Rajiah tampil lebih konsisten dan akhirnya finis lebih dulu dan meraih emas. Desak sendiri meraih perak setelah mencatatkan waktu 6,74 detik.

Halaman:
1 2
