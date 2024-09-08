Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Tiarani Sumbang Medali Perak dari Cabor Para Atletik

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |03:15 WIB
Hasil Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Tiarani Sumbang Medali Perak dari Cabor Para Atletik
Karisma Evi Tiarani sabet medali perak di Paralimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/Karisma Evi)
A
A
A

INDONESIA menambah perolehan medali di ajang Paralimpiade Paris 2024. Kali ini atlet para atletik Karisma Evi Tiarani berhasil menyumbangkan medali perak dari nomor 100m T63 putri.

Karisma yang sejatinya memiliki klasifikasi T42 turun di nomor 100m T63 putri. Namun begitu, Karisma tidak gentar bersaing melawan para pesaingnya di klasifikasi T63.

 

Berlangsung di Stade de France, Paris, Prancis, Minggu (8/9/2024) dini hari WIB, Karisma tampil dengan percaya diri. Ia akhirnya sukses meraih medali perak usai finis kedua dengan catatan waktu 14,26 detik.

Karisma melakukan start dengan baik dan berhasil memimpin para sprinter lainnya di awal perlombaan. Namun begitu, Karisma secara perlahan disusul tiga sprinter Italia yang difavoritkan di nomor 100m klasifikasi T63 putri.

 BACA JUGA:

Adalah Ambra Sabatini asal Italia yang difavoritkan menjadi juara di nomor ini. Pasalnya ia pemegang rekor dunia di nomor 100m T63 putri dengan waktu 13,98 detik.

Namun, nasib sial justru mendatangi Sabatini di final kali ini, ketika ia mendekati garis finis. Sabatini justru terjatuh dan membuat rekannya asal Italia lainnya, Monica Graziana Contrafatto ikut terjatuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement