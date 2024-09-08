Hasil Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Tiarani Sumbang Medali Perak dari Cabor Para Atletik

INDONESIA menambah perolehan medali di ajang Paralimpiade Paris 2024. Kali ini atlet para atletik Karisma Evi Tiarani berhasil menyumbangkan medali perak dari nomor 100m T63 putri.

Karisma yang sejatinya memiliki klasifikasi T42 turun di nomor 100m T63 putri. Namun begitu, Karisma tidak gentar bersaing melawan para pesaingnya di klasifikasi T63.

Berlangsung di Stade de France, Paris, Prancis, Minggu (8/9/2024) dini hari WIB, Karisma tampil dengan percaya diri. Ia akhirnya sukses meraih medali perak usai finis kedua dengan catatan waktu 14,26 detik.

Karisma melakukan start dengan baik dan berhasil memimpin para sprinter lainnya di awal perlombaan. Namun begitu, Karisma secara perlahan disusul tiga sprinter Italia yang difavoritkan di nomor 100m klasifikasi T63 putri.

Adalah Ambra Sabatini asal Italia yang difavoritkan menjadi juara di nomor ini. Pasalnya ia pemegang rekor dunia di nomor 100m T63 putri dengan waktu 13,98 detik.

Namun, nasib sial justru mendatangi Sabatini di final kali ini, ketika ia mendekati garis finis. Sabatini justru terjatuh dan membuat rekannya asal Italia lainnya, Monica Graziana Contrafatto ikut terjatuh.