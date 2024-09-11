Rajiah Sallsabillah dan Desak Made Rita Kusuma Dewi Bertemu di Final PON XXI Aceh-Sumut 2024

Desak Made dan Rajiah Sallsabillah akan saling berhadapan di Final PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/NOC Indonesia)

DUA atlet panjat tebing andalan Indonesia, Rajiah Sallsabillah dan Desak Made Rita Kusuma Dewi akan berhadapan di Final PON XXI Aceh-Sumut 2024. Keduanya dijadwalkan saling berhadapan di nomor speed perorangan putri pada Rabu (11/9/2024) sore WIB.

Pada babak kualifikasi nomor speed perorangan putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi yang mewakili Bali mencatatkan waktu terbaik 6,69 detik. Sedangkan pesaing terberatnya yakni Rajiah mencatatkan waktu 6,56 detik.

Dengan begitu, Rajiah menduduki posisi puncak disusul Desak Rita di posisi kedua babak kualifikasi sehingga melanjutkan ke babak berikutnya yakni babak final. Kedua atlet finalis Olimpiade Paris 2024 itu dipastikan bersaing ketat di partai puncak.

"Saya ingin menampilkan yang terbaik untuk diri sendiri dan final nanti ingin mempersembahkan medali untuk Bali," kata Desak Rita usai tampil di babak kualifikasi.

"Semua atlet yang berkompetisi punya peluang meraih medali dan untuk saya lebih fokus ke diri sendiri untuk tampil terbaik," lanjutnya.