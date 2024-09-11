5 Pebulutangkis Top Indonesia Hasil Didikan Herry IP, Nomor 1 Rising Star Ganda Campuran!

Berikut lima pebulutangkis top Indonesia hasil didikan Herry IP (Foto: PBSI)

LIMA pebulutangkis top Indonesia hasil didikan Herry Iman Pierngadi akan dibahas Okezone. Seperti diketahui, pelatih yang akrab disapa Herry IP ini merupakan salah satu sosok bertangan dingin yang dimiliki Indonesia.

Sejumlah pebulutangkis ternama berhasil dimunculkan berkat polesan pelatih berjuluk Naga Api ini. Berikut lima pebulutangkis top Indonesia hasil didikan Herry IP

5. Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon





Pertama ada pasangan ganda putra Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon. Pasangan yang pernah menjadi andalan ganda putra Indonesia ini merupakan salah satu hasil didikan Herry IP.

Pada masa keemasannya, Kevin/Marcus jadi salah satu ganda putra terbaik dunia dengan raihan sejumlah gelar bergengsi mulai dari All England hingga deretan gelar juara di ajang Super Series lain.

4. Candra Wijaya/Tony Gunawan





Jauh sebelum Kevin/Marcus, Herry IP pernah memunculkan ganda putra andalan Indonesia lain yakni Candra Wijaya/Tony Gunawan. Keduanya bahkan berhasil meraih medali emas untuk Indonesia pada ajang Olimpiade 2020 di Sydney.

Candra Wijaya/Tony Gunawan juga pernah bertengger di peringkat satu dunia. Mereka juga sempat merasakan gelar juara dunia pada tahun 1997.

3. Flandy Limpele/Eng Hian





Masih di sektor ganda putra, pasangan lain yang juga sempat diorbitkan Herry IP adalah Flandy Limpele/Enghian. Pasangan ini sempat meraih medali perunggu di ajang Olimpiade 2004 di Athena, Yunani.

Eng Hian sendiri saat ini menjabat sebagai pelatih sektor ganda putri di PBSI. Sementara Flandy Limpele melatih sektor ganda di Hong Kong.