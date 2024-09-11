Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas dan Rehan Naufal/Lisa Ayu Tidak Dirombak, Herry IP Beberkan Penyebabnya

JAKARTA - Dua ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati selamat dari rencana perombakan pasangan yang tengah dilakukan Herry Iman Pierngadi. Lantas apa yang membuat pria yang akrab disapa Herry IP itu tak merombak pasangan terbaiknya?

Sebelumnya, Herry IP sudah menyatakan niatnya untuk merombak pasangan ganda campuran usai Olimpiade Paris 2024. Namun, hal itu urung terjadi hingga beberapa turnamen Eropa.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusharjanto masih terdaftar di Arctic Open dan Denmark Open 2024. Karena itu, banyak pihak yang bertanya mengingat ganda putra sudah melakukan perombakan dan hasilnya cukup menjanjikan.

Meski begitu, untuk level pelapis, Herry IP sudah melakukan perombakan. Hasilnya juga menjanjikan seperti muncul duet duet baru yang bertenaga muda.

Salah satunya ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang sukses menjuarai dua turnamen di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters Super 100 2024 Pekanbaru. Selain itu ada nama Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil yang menjadi finalis di dua turnamen tersebut.

Herry IP pun menjelaskan alasan melakukan perombakan di level pelapis tetapi yang di atas tidak. Menurutnya untuk level pelapis memang diperlukan sedangkan di level atas masih harus menunggu arahan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Rabu (11/9/2024).