Setelah Rinov/Pitha dan Apriyani/Fadia, Rehan/Lisa Juga Mundur dari China Open 2024

Rehan/Lisa mundur dari China Open 2024 per 1 September 2024 kemarin (Foto: PBSI)

PASANGAN campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, menjadi wakil Indonesia lain yang mundur dari China Open 2024. Hal itu diketahui lewat daftar pemain China Open 2024 terbaru hingga Selasa (3/9/2024).

Sebelumnya sudah ada 2 wakil Indonesia yang mundur dari China Open 2024 yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Kini, terbaru Rehan/Lisa juga mundur.

Rehan/Lisa memutuskan mundur dari turnamen Super 1000 tersebut sejak 1 September 2024. Bahkan bukan hanya China Open 2024, Rehan/Lisa juga telah menyatakan mundur dari turnamen sebelumnya yakni Hong Kong Open 2024.

Keputusan ini membuat Indonesia hanya menyisakan satu wakil ganda campuran saja di China Open 2024. Pasangan tersebut adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Sementara itu, tunggal putra masih dengan tiga wakilnya di China Open 2024. Mereka adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Lalu dua wakil di sektor tunggal putri yakni Gregoria Mariska Tunjung dan Ester Nurumi Tri Wardoyo. Sedangkan di ganda putri tak ada satu pun wakil di China Open 2024.