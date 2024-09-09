32 Provinsi Berebut 24 Medali Emas di Cabor Biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024

Sebanyak 151 atlet dari 32 provinsi memperebutkan 24 keping medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: MPI/Ahmad Ridwan Nasution)

MEDAN – Sebanyak pebiliar dari 32 provinsi akan memperebutkan 24 medali emas di cabor biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024. Seluruh rangkaian pertandingan akan digelar di Pardede Hall, Medan, Sumatra Utara, 9-19 September 2024.

Pembukaan pertandingan cabor biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024 dihadiri langsung oleh Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, dan Ketua Harian PB PON Sumut, Baharudin Siagian, Senin (9/9/2024). Rangkaian pertandingan pun sudah digelar pada pukul 09.00 WIB.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua POBSI Sumut, Salomo Pardede menjelaskan, total jumlah peserta mencapai 151 orang dengan rincian 127 putra dan 24 putri. Mereka datang dari 32 provinsi di Indonesia.

“Sampai hari ini yang ter-entry itu 32 provinsi terus atlet-nya sekitar 141. Putra 127 dan putrinya 24. Sumatra Utara 15 atlet, 13 putra dan 2 putri,” tutur Salomo, Senin (9/9/2024).

Khusus Kontingen Sumatra Utara, cabor biliar ditargetkan paling sedikit meraih tiga medali emas. Salomo memprediksi divisi pool menjadi salah satu lumbung mendulang emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

“Kalau target kami, kami paling sedikit itu harus dapat tiga emas. Paling sedikit,” tegasnya.