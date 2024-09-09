Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB POBSI Secara Resmi Membuka Pertandingan Cabor Biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:27 WIB
PB POBSI Secara Resmi Membuka Pertandingan Cabor Biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024
Cabor biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024 resmi dibuka oleh PB POBSI (Foto: MPI/Ahmad Ridwan Nasution)
A
A
A

MEDAN – Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, secara resmi membuka rangkaian pertandingan cabor biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (9/9/2024) sore WIB. Cabang olahraga tersebut akan digelar di Pardede Hall, Medan, Sumatra Utara.

Mewakili Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanosoedibjo, Syafril menyampaikan selamat bertanding kepada 151 atlet dari 32 provinsi di Indonesia. Ia berharap muncul atlet-atlet baru yang bisa dibina dan dikembangkan untuk kejuaraan-kejuaraan berikutnya.

Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, resmi membuka pertandingan cabor Biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: MPI/Ahmad Ridwan Nasution)

“Ya tentunya POBSI kan ingin mengharapkan dari PON ini timbul atlet-atlet muda yang bisa kami kembangkan di kejuaraan-kejuaraan berikutnya,” kata Syafril kepada awak media, Senin (9/9/2024).

“Banyak kejuaraan yang akan kami ikuti baik yang nasional mau pun internasional,” imbuhnya.

“Kami harapkan dari PON ini mereka akan terbiasa (ikut dalam turnamen),” tukas Syafril.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement