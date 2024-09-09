PB POBSI Secara Resmi Membuka Pertandingan Cabor Biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024

MEDAN – Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, secara resmi membuka rangkaian pertandingan cabor biliar PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (9/9/2024) sore WIB. Cabang olahraga tersebut akan digelar di Pardede Hall, Medan, Sumatra Utara.

Mewakili Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanosoedibjo, Syafril menyampaikan selamat bertanding kepada 151 atlet dari 32 provinsi di Indonesia. Ia berharap muncul atlet-atlet baru yang bisa dibina dan dikembangkan untuk kejuaraan-kejuaraan berikutnya.

“Ya tentunya POBSI kan ingin mengharapkan dari PON ini timbul atlet-atlet muda yang bisa kami kembangkan di kejuaraan-kejuaraan berikutnya,” kata Syafril kepada awak media, Senin (9/9/2024).

“Banyak kejuaraan yang akan kami ikuti baik yang nasional mau pun internasional,” imbuhnya.

“Kami harapkan dari PON ini mereka akan terbiasa (ikut dalam turnamen),” tukas Syafril.