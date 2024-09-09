Okezone Kembali Gelar Kepengen Jogging, Bisa Dorong Komunitas Punya Gaya Hidup Sehat

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com di CFD Jakarta hari ini. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Okezone kembali menggelar Kepengen Jogging di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu 8 September 2024. Kegiatan ini diharapkan bisa dorong komunitas untuk memiliki gaya hidup sehat.

Dalam kegiatan Kepengen Jogging Okezone yang digelar akhir pekan kemarin, para peserta berkumpul di FX Mall Sudirman. Mereka kemudian melakukan jogging bersama hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Direktur MNC Portal Indonesia (MPI), Masirom, mengatakan kegiatan ini memang diharapkan membuat komunitas Okezoners bisa lari pagi dan menerapkan gaya hidup sehat.

"Pertama, kita mengajak pembaca Okezone memiliki gaya hidup sehat, yang kedua mendekatkan Okezone kepada komunitas pembacanya yang kita sebut Okezoners," kata Masirom di Jakarta, Minggu 8 September 2024.