HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Cs Mesti Waspada, Jorge Martin Siap Lanjutkan Tren Positif Usai Menangi Sprint Race MotoGP San Marino 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:01 WIB
Marc Marquez Cs Mesti Waspada, Jorge Martin Siap Lanjutkan Tren Positif Usai Menangi Sprint Race MotoGP San Marino 2024
Jorge Martin kala membela Pramac Ducati. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MISANO – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, berambisi besar melanjutkan tren positif usai menangi sprint race MotoGP San Marino 2024. Tak ayal, para rivalnya, Marc Marquez cs, mesti waspada.

Ya, Jorge Martin keluar sebagai tercepat pada balapan sprint yang berlangsung di Sirkuit Misano, Sabtu 7 September 2024 malam WIB. Ia terbilang nyaman untuk memenangi balapan tersebut karena tidak mengalami gangguan dari pembalap lain.

Jorge Martin

"Ya, senang rasanya bisa selalu menang. Ini adalah hal yang paling penting. Saya senang telah memberikan 100%," ucap Martin, dikutip dari Crash, Minggu (8/9/2024).

Karena itu, Martin berharap hasil positif pada balapan sprint bisa berlanjut pada balapan utama. Ia menetapkan target untuk bisa kembali memenangi balapan.

"Jadi saya akan memberikannya juga (pada balapan). Jika itu yang kedua saya akan sama senangnya seperti hari ini. Tapi targetnya tetap di sana, targetnya adalah menang dan saya akan memberikan yang terbaik," sambungnya.

Sementara itu, mengenai balapannya di sprint race, Martin mengaku sangat senang dengan performanya. Terutama pada awal balapan, di mana ia bisa melaju jauh dan menjadi yang terdepan sejak awal.

Halaman:
1 2
