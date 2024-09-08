Bawa-Bawa Kecelakaan di Kualifikasi, Marc Marquez Ungkap Penyebab Gagal Naik Podium di Sprint Race MotoGP San Marino 2024

MISANO - Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez, ungkap penyebab gagal naik podium di sprint race MotoGP San Marino 2024. Dia pun turut menyalahkan kecelakaan yang dialaminya di kualifikasi.

Pada sprint race, Marquez harus puas finis di urutan kelima. Meski secara posisi bukan hasil menggembirakan, ia mampu melakukan peningkatan signifikan setelah start dari posisi sembilan.

Posisi start yang buruk dikarenakan Marquez mengalami kecelakaan saat kualifikasi. Kecelakaan tersebut dianggap merugikan bagi Marquez karena untuk menyalip para pesaingnya di waktu singkat sprint race tidaklah mudah.

"Kami senang dengan posisi kami saat memulai (pada Jumat), tetapi kami menghancurkan akhir pekan kami dengan kecelakaan kualifikasi," kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (8/9/2024).