Jadwal MotoGP Hari Ini: Jorge Martin Permalukan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Race MotoGP San Marino 2024?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas dalam artikel ini. Akankah Jorge Martin permalukan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di race MotoGP San Marino 2024?

Ya, ajang MotoGP San Marino 2024 terus berlanjut hari ini. Ada balapan utama yang akan dilakoni Marc Marquez cs di Sirkuit San Marino, Misano, Italia, pada Minggu (8/9/2024).

Sejumlah pembalap tentunya difavoritkan menang hari ini. Salah satunya ada Jorge Martin yang tampil apik sejauh ini di MotoGP San Marino 2024.

Bahkan, Jorge Martin sukses memenangi sprint race yang berlangsung kemarin malam. Akankah tren positifnya berlanjut ke balapan utama?

Tetapi, Jorge Martin tentunya perlu mewaspadai sejumlah rivalnya. Di antaranya, ada Francesco Bagnaia dan juga Marc Marquez.

"Saya pikir besok akan lebih sulit. Keduanya untuk menjadi yang terdepan, tetapi juga kecepatan selama 27 lap," ucap Jorge Martin usai menang sprint race.