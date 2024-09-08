MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Sudah Prediksi Bakal Menang di Sprint Race

JORGE Martin finis terdepan di sesi Sprint Race MotoGP San Marino 2024. Rider Pramac Racing itu berhasil mengalahkan rivalnya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang finis kedua.

Tampil di Sirkuit Misano, Sabtu 7 September 2024 malam WIB, Jorge Martin langsung tampil ngegas sejak awal. The Martinator memimpin jalannya lomba sejak awal hingga berhasil finis terdepan.

Martin rupanya sudah memprediksi performa apiknya di sesi sprint race. Rider asal Spanyol itu sudah banyak merasakan peningkatan pada mesin motornya sejak sesi latihan bebas.

"Saya sangat senang bahwa kami bekerja dengan baik. Kami telah banyak berubah pada mesin. Namun dalam sesi latihan kami memahami keseimbangan dengan sangat baik dan itu membuat kami percaya diri," ujar Jorge Martin dilansir dari laman Speedweek.

"Saya bisa merasakan batasnya dengan sangat baik di sini di Misano. Pada akhirnya, setiap kemenangan itu penting, tetapi untuk menang di sini untuk Ducati di Italia berada di liga yang berbeda," lanjutnya,

Terlepas dari hasil positifnya di sesi sprint race, Jorge Martin memprediksi balapan utama akan berlangsung lebih sulit. Meski demikian, rider asal Spanyol itu mengklaim akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing di posisi terdepan.