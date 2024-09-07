Advertisement
SPORT LAIN

Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 Bakal Angkat Cerita Laksamana Malahayati

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |19:12 WIB
Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 Bakal Angkat Cerita Laksamana Malahayati
Stadion Harapan Bangsa akan jadi lokasi Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Persiraja Banda Aceh)
BANDA ACEH – Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 siap digelar pada Senin 9 September malam WIB. Tarian kolosal yang tersaji di upacara pembukaan tersebut akan mengangkat cerita Laksamana Malahayati.

Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Senin 9 September 2024 pukul 19.00 WIB. Presiden RI Joko Widodo akan menghadiri acara tersebut.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Pada keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (7/9/2024), acara pembukaan akan menyuguhkan tarian kolosal yang menampilkan kisah perjuangan Laksamana Malahayati. Tokoh tersebut adalah pahlawan perempuan dari Aceh.

Tarian ini diharapkan memberikan nuansa budaya yang kaya dan membangkitkan semangat perjuangan di ajang olahraga nasional terbesar ini. Selain tarian kolosal, pesta kembang api akan menjadi pertunjukkan spesial di acara pembukaan PON kali ini.

Kepala Bidang Upacara PON XXI Aceh-Sumut Wilayah Aceh, Akkar Arafat mengungkapkan, kembang api akan dilakukan sebanyak dua kali dalam seremoni pembukaan. Kembang api pertama akan berlangsung usai penyalaan api kaldron.

“Kembang api pertama akan diletuskan saat kaldron api PON dinyalakan, berlangsung selama satu menit,” kata Akkar.

Halaman:
1 2
