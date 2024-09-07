Jonatan Christie Targetkan Satu Gelar Juara lagi di Sisa Musim 2024

JONATAN Christie mengungkapkan target ambisiusnya di sisa musim 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- bertekad untuk minimal meraih satu gelar juara lagi tahun ini.

Jonatan Christie menjalani musim yang naik-turun sepanjang 2024. Sempat gugur di babak awal pada awal tahun, Jojo sempat meningkat ketika menjadi juara berturut-turut di ajang All England 2024 dan Kejuaraan Asia 2024. Bahkan, dia tak terkalahkan selama mentas di Piala Thomas 2024.

Sayangnya, setelah itu rentetan hasil buruk didapat oleh pemain berusia 26 tahun tersebut, yakni selama persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Bahkan, dia akhirnya gagal total di ajang empat tahunan itu karena tak mampu lolos dari fase grup.

Kini, dengan musim yang tersisa sekira empat bulan lagi pada tahun 2024, Jonatan bertekad untuk menambab koleksi titelnya lagi. Dia ingin setidaknya naik podium pertama sekali lagi pada musim ini.

"Pastinya saya pengen dapet gelar lagi. Itu salah satu tujuan saya juga," kata Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 4 September 2024.

"Terlepas nanti dapet atau enggak dapet ya itu urusan belakangan, tapi at least saya target satu gelar lagi, ya syukur- syukur dua. Tapi ya saya push untuk dapet satu gelar lagi," tambahnya.