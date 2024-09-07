Link Live Streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Francesco Bagnaia atau Marc Marquez yang Berjaya?

Link live streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024 yang menampilkan duel Marc Marquez melawan Francesco Bagnaia ada di akhir artikel ini (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MISANO ADRIATICO – Link live streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024 dapat dilihat di akhir artikel ini. Duel antara Francesco Bagnaia vs Marc Marquez diprediksi tercipta di sesi kali ini.

Seri ke-13 MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Ada pun, Sprint Race MotoGP San Marino 2024 digelar mulai pukul 20.00 WIB sebanyak 13 putaran.

Kali ini, Bagnaia diprediksi akan menggila. Apalagi, pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut pole position alias start terdepan pada sesi kualifikasi.

Sang juara dunia bertahan membukukan waktu satu putaran tercepat 1 menit 30,304 detik. Bagnaia mengungguli Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi yang juga start dari baris depan.

Sedangkan, Marquez mengalami hari yang buruk. Pembalap tim Gresini Racing itu hanya bisa mengakhiri kualifikasi di posisi sembilan!

Itu artinya, Marquez akan memulai Sprint Race dan balapan dari baris ketiga. Tentu akan menarik melihat upaya keras pembalap berusia 31 tahun tersebut merangsek ke depan.