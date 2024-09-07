Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Francesco Bagnaia atau Marc Marquez yang Berjaya?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:06 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Francesco Bagnaia atau Marc Marquez yang Berjaya?
Link live streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024 yang menampilkan duel Marc Marquez melawan Francesco Bagnaia ada di akhir artikel ini (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MISANO ADRIATICO – Link live streaming Sprint Race MotoGP San Marino 2024 dapat dilihat di akhir artikel ini. Duel antara Francesco Bagnaia vs Marc Marquez diprediksi tercipta di sesi kali ini.

Seri ke-13 MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Ada pun, Sprint Race MotoGP San Marino 2024 digelar mulai pukul 20.00 WIB sebanyak 13 putaran.

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP San Marino 2024 (Foto: Instagram/@pecco63)

Kali ini, Bagnaia diprediksi akan menggila. Apalagi, pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut pole position alias start terdepan pada sesi kualifikasi.

Sang juara dunia bertahan membukukan waktu satu putaran tercepat 1 menit 30,304 detik. Bagnaia mengungguli Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi yang juga start dari baris depan.

Sedangkan, Marquez mengalami hari yang buruk. Pembalap tim Gresini Racing itu hanya bisa mengakhiri kualifikasi di posisi sembilan!

Itu artinya, Marquez akan memulai Sprint Race dan balapan dari baris ketiga. Tentu akan menarik melihat upaya keras pembalap berusia 31 tahun tersebut merangsek ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement