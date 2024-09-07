Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino 2024: Marco Bezzecchi Asapi Francesco Bagnaia, Marc Marquez P7

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:57 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino 2024: Marco Bezzecchi Asapi Francesco Bagnaia, Marc Marquez P7
Marco Bezzecchi jadi pembalap tercepat di Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino 2024 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

MISANO ADRIATICO – Hasil latihan bebas 2 (FP2) MotoGP San Marino 2024 sudah diketahui. Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 31,237 di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Sabtu (7/9/2024) sore WIB.

Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengungguli Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Sementara, Marc Marquez nangkring di posisi tujuh dengan selisih 0,353 detik.

Marco Bezzecchi

Jalannya Sesi Latihan

Enea Bastianini sempat mengalami masalah teknis pada motor pembalap asal Italia tersebut. Tandem dari Francesco Bagnaia itu pun harus menepi ke paddock terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan pada motornya.

Sementara, Alex Marquez mampu mencatatkan waktu tercepatnya dengan catatan 1 menit 32,538 detik. Tapi catatan waktu itu langsung diruntuhkan oleh Jorge Martin dengan 1 menit 31,684 detik.

Kemudian Marc Marquez mengkudeta Martin dari posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 31,590 detik. Terlihat, Bastianini juga sudah masuk ke lintasan untuk mencari waktu terbaiknya.

Di sisi lain, Francesco Bagnaia yang terus memacu kuda besinya sukses memimpin dengan catatan 1 menit 31,332 detik. Bagnaia memimpin dengan dibuntuti Marquez, Pedro Acosta, Bastianini, dan Martin.

Setelah itu, persaingan sengit pun tersaji. Pasalnya, para rider khususnya pengendara Ducati bersaing cukup ketat untuk bisa menjadi yang tercepat di sesi FP2.

