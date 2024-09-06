Taipei Open 2024: Putri KW Senang Bisa Kalahkan Tai Tzu Ying di Perempatfinal

PUTRI Kusuma Wardani (KW) tak bisa berkata-kata usai berhasil mengalahkan Tai Tzu Ying di perempatfinal Taipei Open 2024. Putri mengaku sangat senang bisa mencapai babak semifinal di ajang kali ini.

Sebagaimana diketahui Putri KW berhasil membuat kejutan di perempatfinal Taipei Open 2024 dengan menumbangkan Tai Tzu Ying yang merupakan unggulan 1. Lewat rubber game, Putri KW menang dengan skor 21-18, 16-21, dan 22-24 di Taipei Arena, Taiwan, Jumat (6/9/2024).

Kemenangan tersebut pun disyukuri Putri KW. Apalagi dengan hasil itu, ia bisa mengamankan tiket semifinal di ajang berlevel Super 300 tersebut.

"Pertama saya mengucapkan alhamdullilah bisa memenangkan pertandingan ini dengan baik dan tidak ada cedera apapun," ucap Putri dalam keterangan pers PBSI, Jumat (6/9/2024).

Putri KW mengaku bahwa perasaannya campur aduk bisa mengalahkan Tai Tzu Ying. Namun, ia merasa senang karena bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi mantan peringkat satu dunia itu.

"Perasaanya campur aduk bisa menang melawan Tai Tzu Ying tapi yang pasti saya senang bisa mengeluarkan permainan yang baik," lanjutnya.