Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Febriana Dwipuji/Amallia ke Final, Indonesia Kunci Titel Juara di Ganda Putri

TAIWAN – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melaju ke final Taipei Open 2024 Super 300. Ganda putri Indonesia itu melibas Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong dua gim langsung 25-23 dan 21-16 di semifinal Taipei Open 2024.

Bermain di Taipei Arena, Taiwan, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, Ana/Tiwi bermain sengit melawan Kanlaha/Muenwong. Keduanya sama-sama ngotot dan kuat pada penampilannya di awal gim pertama.

Bahkan interval gim pertama, Ana/Tiwi hanya unggul tipis dengan skor 11-10. Selepas interval, laga ketat pun terus berlanjut. Hingga kedua pasangan meraih deuce beberapa kali mencapai 23-23.

Namun, di kedudukan tersebut, Ana/Tiwi berusaha tampil tenang untuk menuntaskan laga. Untungnya, Ana/Tiwi bisa memastikan kemenangan di gim pertama dengan skor 25-23.

Memasuki gim kedua, laga kembali berjalan sengit dan kedua pasangan sama kuat hingga kedudukan 7-7. Setelah itu, Ana/Tiwi berhasil menguasai jalannya pertandingan dan unggul 11-8.