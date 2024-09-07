Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Febriana Dwipuji/Amallia ke Final, Indonesia Kunci Titel Juara di Ganda Putri

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:13 WIB
Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Febriana Dwipuji/Amallia ke Final, Indonesia Kunci Titel Juara di Ganda Putri
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melaju ke final Taipei Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIWAN – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melaju ke final Taipei Open 2024 Super 300. Ganda putri Indonesia itu melibas Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong dua gim langsung 25-23 dan 21-16 di semifinal Taipei Open 2024.

Bermain di Taipei Arena, Taiwan, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, Ana/Tiwi bermain sengit melawan Kanlaha/Muenwong. Keduanya sama-sama ngotot dan kuat pada penampilannya di awal gim pertama.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi

Bahkan interval gim pertama, Ana/Tiwi hanya unggul tipis dengan skor 11-10. Selepas interval, laga ketat pun terus berlanjut. Hingga kedua pasangan meraih deuce beberapa kali mencapai 23-23.

Namun, di kedudukan tersebut, Ana/Tiwi berusaha tampil tenang untuk menuntaskan laga. Untungnya, Ana/Tiwi bisa memastikan kemenangan di gim pertama dengan skor 25-23.

Memasuki gim kedua, laga kembali berjalan sengit dan kedua pasangan sama kuat hingga kedudukan 7-7. Setelah itu, Ana/Tiwi berhasil menguasai jalannya pertandingan dan unggul 11-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/40/3060171/hasil-final-taipei-open-2024-putri-kw-harus-puas-jadi-runner-up-ds7bkzwmEu.jpg
Hasil Final Taipei Open 2024: Putri KW Harus Puas Jadi Runner up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/40/3060153/hasil-final-taipei-open-2024-menangi-perang-saudara-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-sabet-gelar-juara-zOd2xrjLMG.jpg
Hasil Final Taipei Open 2024: Menangi Perang Saudara, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/40/3060072/jadwal-siaran-langsung-final-taipei-open-2024-ada-3-wakil-indonesia-dan-pastikan-1-gelar-juara-live-di-inews-d3r9Yzu7nf.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Taipei Open 2024: Ada 3 Wakil Indonesia dan Pastikan 1 Gelar Juara, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/40/3059933/hasil-semifinal-taipei-open-2024-putri-kw-tembus-final-usai-singkirkan-wakil-tuan-rumah-4ric4d3RWS.jpg
Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Putri KW Tembus Final Usai Singkirkan Wakil Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/40/3059914/hasil-semifinal-taipei-open-2024-tumbangkan-unggulan-1-jesita-putri-febi-setianingrum-melaju-ke-final-fyw0KDXGyg.jpg
Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Tumbangkan Unggulan 1, Jesita Putri/Febi Setianingrum Melaju ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059718/taipei-open-2024-putri-kw-senang-bisa-kalahkan-tai-tzu-ying-di-perempatfinal-bUIByN3nD4.jpg
Taipei Open 2024: Putri KW Senang Bisa Kalahkan Tai Tzu Ying di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement