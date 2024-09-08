Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Taipei Open 2024: Putri KW Harus Puas Jadi Runner up

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:04 WIB
Hasil Final Taipei Open 2024: Putri KW Harus Puas Jadi Runner up
Putri KW harus puas jadi runner up Taipei Open 2024 (Foto: PBSI)
TAIWAN – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) harus puas menjadi runner up Taipei Open 2024 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu tumbang dua gim langsung 17-21 dan 13-21 dari Sim Yu-jin di babak final Taipei Open 2024.

Bermain di Taipei Arena, Taiwan, Minggu (8/9/2024) siang WIB, Putri KW harus mengakui keunggulan Sim. Ia takluk dengan skor 17-21 dan 13-21.

Sim Yu-jin

Pada gim pertama, Putri KW sejatinya bisa menguasai jalannya laga. Ia mampu memberi tekanan kepada Sim hingga unggul 9-2.

Namun, jelang interval gim pertama Putri KW sempat goyah dan tampil dalam tekanan. Ia pun hanya unggul tipis di interval dengan skor 11-9.

Selepas interval, Putri KW justru semakin kesulitan untuk mengimbangi permainan Sim. Bahkan keunggulannya berhasil dikejar dan semakin tertinggal dari Sim. Ia pun akhirnya takluk di gim pertama dengan skor 17-21.

Halaman:
1 2
