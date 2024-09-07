Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Putri KW Tembus Final Usai Singkirkan Wakil Tuan Rumah!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:22 WIB
Hasil Semifinal Taipei Open 2024: Putri KW Tembus Final Usai Singkirkan Wakil Tuan Rumah!
Putri KW melaju ke final Taipei Open 2024 Super 300 (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIWAN Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menembus final Taipei Open 2024 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu menyingkirkan Chiu Pin-Chian di babak semifinal Taipei Open 2024, 16-21, 21-16, dan 21-11.

Bermain di Taipei Arena, Taiwan, Sabtu (7/9/2024) sore WIB, Putri yang lebih diunggulkan mampu menunjukkan permainan apiknya. Ia pun langsung tancap gas dengan unggul jauh 5-1.

Putri KW

Namun, tak semudah di awal laga, Putri KW tetap mendapat perlawanan ketat dari Chiu. Bahkan wakil tuan rumah tersebut memiliki kepercayaan diri tinggi untuk melawan Putri KW.

Sebaliknya, Putri KW justru banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan. Ia pun harus menyerah di gim pertama dengan skor 16-21.

Memasuki gim kedua, Putri KW kembali tampil dalam tekanan. Hingga interval gim kedua, ia pun tertinggal 8-11 dari Chiu. Namun, usai interval Putri KW seperti mendapat angin segar.

Ia berbalik menguasai jalannya pertandingan dengan penampilan yang lebih agresif. Termasuk mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Berkat permainan apiknya itu, Putri KW memenangkan gim kedua dengan skor 21-16.

Halaman:
1 2

