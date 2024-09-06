Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Taipei Open 2024: Kejutan, Putri Kusuma Wardani Singkirkan Tai Tzu Ying untuk Tembus Semifinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:20 WIB
Hasil Perempatfinal Taipei Open 2024: Kejutan, Putri Kusuma Wardani Singkirkan Tai Tzu Ying untuk Tembus Semifinal!
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Taipei Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kejutan sukses dihadirkan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang berhasil menyingkirkan bintang tuan rumah, Tai Tzu Ying, untuk tembus semifinal.

Beraksi di Taipei Arena, Jumat (6/9/2024) sore WIB, Putri KW dihadapkan duel sengit melawan unggulan pertama asal Taiwan, Tai Tzu Ying. Usai bertarung rubber game selama 68 menit, dia berhasil menang dengan skor 18-21, 21-16 dan 24-22.

Putri Kusuma Wardani

Jalannya Pertandingan

Putri KW di luar dugaan mampu mengimbangi permainan Tai Tzu Ying. Dia bisa memberikan perlawanan ketat sehingga skor terus imbang sejak awal sampai menginjak skor 5-5.

Aksi kejar mengejar angka berlanjut hingga mencapai skor 9-9. Putri KW menampilkan permainan yang luar biasa sehingga beberapa kali merepotkan pemain ranking tiga dunia itu.

Tak sampai di situ saja, pertarungan ketat terus terjadi sampai menyentuh skor 15-15. Adu taktik dalam reli-reli panjang berlangsung begitu sengit di antara keduanya.

Namun, Putri KW membuat beberapa kesalahan sendiri di poin-poin kritis. Alhasil, pemain ranking 34 dunia itu tertinggal 16-18 dan akhirnya kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Putri KW bermain dengan penuh percaya diri. Smash-smash keras yang mengarah ke pinggir garis lapangan yang dilancarkannya sangat ampuh menembus pertahanan Tai Tzu Ying. Hasilnya, dia tancap gas memimpin 5-0 dan 8-2.

Pemain berusia 22 tahun itu terus menjaga konsistensi permainannya. Namun, Tai Tzu Ying terus berusaha keluar dari tekanan hingga memangkas ketertinggalannya menjadi 9-12.

Akan tetapi, Putri KW dengan cemerlang malah bisa menekannya lagi dan memperlebar keunggulan menjadi 17-9. Namun, lagi-lagi Tai Tzu Ying bangkit dan mendekat di angka 15-17. Beruntung Putri KW berhasil menekannya hingga akhir untuk merebut gim kedua dengan skor 21-16.

