HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Taipei Open 2024: Menangi Perang Saudara, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Sabet Gelar Juara!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:09 WIB
Hasil Final Taipei Open 2024: Menangi Perang Saudara, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Sabet Gelar Juara!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL final Taipei Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sukses menyabet gelar juara Taipei Open 2024.

Kepastian itu didapat usai pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi berhasil memenangi perang saudara melawan Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum. Febriana/Amallia menang dengan skor 21-15 dan 21-16 di Taipei Arena, Taiwan, Minggu (8/9/2024) siang WIB.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Febriana/Amallia tampil dominan atas Jesita/Febi. Bahkan ia mampu unggul jauh atas rekan senegaranya itu dengan skor 12-4.

Akan tetapi, keunggulan Ana/Tiwi sempat dikejar Jesita/Febi yang tampil gigih. Tak kenal lelah, Jesita/Febi mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 13-14. Namun, Febriana/Amallia tak ingin membiarkan rekannya itu menyamakan kedudukan.

Mereka kembali mengontrol jalannya pertandingan dan melaju untuk mengamankan kemenangan. Febriana/Amallia akhirnya memenangkan gim pertama dengan skor 21-15.

Halaman:
1 2
