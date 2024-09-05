Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2024: Alwi Farhan dan Yohanes Saut Marcellyno Terhenti di 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:51 WIB
Hasil Taipei Open 2024: Alwi Farhan dan Yohanes Saut Marcellyno Terhenti di 16 Besar
Alwi Farhan kalah dari wakil tuan rumah di babak kedua Taipen Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL negatif didapat dua tunggal putra Indonesia di ajang Taipei Open 2024. Alwi Farhan dan Yohanes Saut Marcellyno sama-sama terhenti di babak 16 besar.

Saut -sapaan akrab Yohanes- tumbang di tangan wakil Malaysia, Justin Hoh. Mentas di Taipei Arena, Kamis (5/9/2024), kedua pemain sempat terlibat persaingan ketat sejak awal.

Saut sempat mencuri kemenangan di game pertama. Sayang, dia gagal mengatasi perlawanan Justin Hoh lewat pertarungan tiga game 21-12, 9-21 dan 14-21.

Hasil serupa juga didapat tunggal putra Indonesia lain, Alwi Farhan di 16 besar Taipei Open 2024. Alwi kalah dari wakil tuan rumah Lee Chia Hao.

Alwi sebenarnya tampil cukup baik di game pertama. Serangan-serangannya sangat efektif menembus pertahanan lawan hingga menang 21-18.

1 2
