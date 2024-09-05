Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Curhat Fabio Quartararo Rindu Duel dengan Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia di Posisi Depan Lagi di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |05:28 WIB
Curhat Fabio Quartararo Rindu Duel dengan Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia di Posisi Depan Lagi di MotoGP
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, curhat soal kerinduannya bertarung di posisi depan lagi dalam balapan MotoGP. Dia ingin bisa merasakan lagi pertarungan melawan para rival kuat, mulai dari Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia.

Fabio Quartararo memang tampil melempem dalam beberapa musim terakhir di MotoGP. Dia kesulitan bersaing karena kondisi motor balap Yamaha yang mengalami penurunan performa.

Fabio Quartararo

Musim lalu, Quartararo bahkan hanya 3 kali bisa naik podium. Alhasil, pembalap berjuluk El Diablo itu hanya menempati posisi ke-10 di klasemen akhir pembalap MotoGP 2024.

Musim ini, Quartararo belum pernah sekalipun naik podium, baik dalam balapan utama ataupun sprint race usai 12 seri digelar. Dalam balapan teranyar yang digelar di MotoGP Aragon 2024, dia gagal finis.

Mendapati kondisi ini, Quartararo yang pernah sukses menyabet gelar juara dunia MotoGP pada 2021 merasa rindu tampil kompetitif lagi. Dia iri melihat persaingan 4 pembalap Ducati di baris depan dalam setiap balapan.

Keempat pembalap itu adalah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, hingga Enea Bastianini. Bahkan, keempatnya membuka peluang merebut gelar juara dunia musim ini.

Halaman:
1 2
