HOME SPORTS MOTOGP

Komentar Menohok Jorge Lorenzo soal Insiden Fransesco Bagnaia dengan Alex Marquez di MotoGP Aragon 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |18:56 WIB
Komentar Menohok Jorge Lorenzo soal Insiden Fransesco Bagnaia dengan Alex Marquez di MotoGP Aragon 2024
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: X/PeccoBagnaia)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo memberikan komentar menohok terkait insiden antara Francesco Bagnaia dengan Alex Marquez di Sirkuit Aragon, Spanyol, pada Minggu 1 September 2024. Menurut Lorenzo, kedua rider Ducati itu sama-sama salah karena tidak ada yang mau mengalah.

Ya, Bagnaia dan Alex terlibat kecelakaan parah saat mentas di balapan utama MotoGP Aragon 2024. Momen itu terjadi di tikungan ke-13 Sirkuit Aragon dan membuat kedua rider itu harus menyelesaikan balapan lebih cepat.

Saat insiden terjadi, Bagnaia membuat panik kru Ducati Lenovo karena terlihat terhimpit motor Alex. Beruntung Bagnaia dan rider Gresini Ducati itu baik-baik saja dan terhindar dari kecelakaan parah.

Setelah balapan, kedua belah pihak saling menyalahkan atas insiden tersebut. Lorenzo lantas mencoba menilai dari sisi pengamatannya.

Kecelakaan Francesco Bagnaia vs Alex Marquez

Menurut mantan pembalap Yamaha, Honda, dan Ducati itu, kesalahan ada pada Bagnaia dan Alex. Sebab keduanya sama-sama tidak ada yang mau mengalah padahal terlihat jelas sudut mereka benar-benar sempat.

Karena saling memaksakan diri, kecelakaan pun jelas tak terhindarkan. Jadi, Lorenzo menilai yang salah adalah Alex dan Bagnaia.

Halaman:
1 2
