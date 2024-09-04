Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2024: Ditumbangkan Wakil Tuan Rumah, Komang Ayu Terhenti di 32 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |16:34 WIB
Hasil Taipei Open 2024: Ditumbangkan Wakil Tuan Rumah, Komang Ayu Terhenti di 32 Besar
Tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIWAN – Tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi gagal mengalahkan wakil Taiwan, Liang Ting Yu di babak 32 besar Taipei Open 2024, pada Rabu (4/9/2024) sore WIB. Dengan kekalahan itu, maka Komang Ayu dipastikan terhenti dan gagal melaju ke babak 16 besar.

Bermain di Taipei Arena, Taiwan, Komang Ayu sejatinya sudah berjuang selama 35 menit. Pada akhirnya, Komang Ayu kalah dari Liang Ting dalam dua gim langsung dengan skor identik 15-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Komang Ayu langsung kesulitan sejak awal pertandingan gim pertama. Liang yang bermain di depan pendukungnya sendiri berhasil mengontrol permainan dengan kombinasi pukulan keras dan menyilang.

Komang berupaya keras untuk mengantisipasi semua serangan Liang. Namun, upayanya masih belum berhasil. Tunggal putri ranking 53 dunia itupun harus tertinggal beberapa angka menjelang jeda interval gim pertama.

Komang Ayu

Liang yang sedang memimpin berhasil melanjutkan permainan impresifnya. Akhirnya, pebulu tangkis wakil tuan rumah itu berhasil mengungguli Komang pada jeda interval gim pertama dnegan skor 11-7.

Setelah jeda, Komang berupaya mengejar ketertinggalan dengan bermain lebih cepat. Namun begitu, Liang tak kesulitan menghadapi serangan tunggal putri kelahiran Bali itu. Gim pertama pun dimenangkan oleh Liang dengan skor 21-15.

