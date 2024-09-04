Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Aaron Chia, Pebulutangkis Malaysia yang Kagum dengan Hendra Setiawan Sekaligus Rival Tersulit di Lapangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:27 WIB
Kisah Aaron Chia, Pebulutangkis Malaysia yang Kagum dengan Hendra Setiawan Sekaligus Rival Tersulit di Lapangan
Pebulutangkis ganda putra asal Malaysia, Aaron Chia. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)
KISAH Aaron Chia, pebulutangkis Malaysia yang kagum dengan Hendra Setiawan sekaligus rival tersuli di lapangan akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pebulutangkis ganda putra terbaik Malaysia itu ternyata sangat mengidolakan rivalnya di lapangan.

Sampai saat ini, Aaron dengan pasangannya, Soh Wooi Yik masih sering berjumpa Hendra Setiawan di lapangan. Aaron/Soh pun tercatat hanya bertemu Hendra ketika sudah berpasangan dengan Mohammad Ahsan.

Sehingga Aaron belum pernah merasakan langsung melawan Hendra saat masih bersama Markis Kido. Hendra/Kido merupakan salah satu ganda putra terbaik Indonesia yang pernah menyumbangkan medali emas Olimpiade Beijing 2008.

Hendra yang berpasangan dengan Ahsan pun tak kalah hebat. Jadi, tidak heran banyak pebulutangkis mengidolakan sosok pria yang kini sudah berusia 40 tahun itu.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Termasuk di antaranya adalah Aaron Chia. Aaron yang kini berusia 27 tahun itu tumbuh dengan melihat masa muda Hendra Setiawan berjaya.

Tidak heran jika Hendra ternyata merupakan idola Aaron. Menariknya, ia masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Hendra di lapangan.

Halaman:
1 2
