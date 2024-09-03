Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Anders Skaarup Rasmussen, Pebulutangkis Denmark yang Kagum dan Idolai Hendra Setiawan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |17:08 WIB
Kisah Anders Skaarup Rasmussen, Pebulutangkis Denmark yang Kagum dan Idolai Hendra Setiawan
Anders Skaarup Rasmussen kala berlaga. (Foto: PP PBSI)
A
A
A

KISAH Anders Skaarup Rasmussen menarik diulas. Sebab, pebulutangkis ini kagum dan idolai Hendra Setiawan.

Bukan rahasia umum lagi, Hendra Setiawan telah menjadi salah satu pebulutangkis terbaik yang pernah ada. Dalam segi gelar dan pencapaian, ia terbilang lengkap dengan sudah meraihnya di berbagai turnamen kelas atas.

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Mulai dari gelar All England, Kejuaraan Dunia BWF, hingga medali emas Olimpiade, sukses diraih sepanjang karier Hendra Setiawan. Bahkan bersama dengan Mohammad Ahsan, ia sukses meraih tiga gelar juara dunia sekaligus.

Berkat kehebatannya ini, wajar ada banyak pebulutangkis lain yang mengidolakan Hendra Setiawan. Salah satunya adalah pebulutangkis ganda putra andalan Denmark, yakni Anders Skaarup Rasmussen.

Anders Skaarup Rasmussen sendiri merupakan pebulutangkis ganda putra Denmark yang sangat berprestasi. Bersama dengan Kim Astrup, ia telah meraih banyak gelar.

Pada tahun ini, pasangan yang duduk di peringkat 2 dunia itu telah memenangkan 3 gelar juara. Duet Astrup/Rasmussen telah menjuarai Malaysia Masters, Kejuaraan Eropa, serta Canada Open.

Meski memiliki prestasi yang tak kalah luar biasa, Anders Skaarup Rasmussen rupanya sangat mengidolakan Hendra Setiawan. Sebab, Hendra bersama Mohammad Ahsan menurutnya adalah pasangan yang sangat hebat.

Bahkan, ganda putra kebanggaan Indonesia berjuluk The Daddies itu dianggap sebagai lawannya yang paling berat. Rasmussen selalu merasa sulit menghadapi Ahsan/Hendra karena bermain bagus.

“Pasangan ganda putra yang selalu membuat saya terlihat tampil buruk di lapangan adalah saat kami melawan The Daddies (Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan)," kata Anders Skaarup Rasmussen soal Hendra Setahun dan Mohammad Ahsan.

