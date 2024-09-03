3 Pebulutangkis yang Ternyata Punya Darah Bangsawan, Nomor 1 si Cantik dari Australia!

TIGA pebulutangkis yang ternyata punya darah bangsawan menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah pebulutangkis putri asal Australia, Gronya Somerville.

Kali ini Okezone akan memnahas pebulutangkis yang ternyata punya darah bangsawan. Siapa saja pebulutangkis yang dimaksud? berikut ulasannya.

3. Sirivannavari Nariratana





Pertama ada pebulutangkis putri asal Thailand, Sirivannavari Nariratana. Dia memperkuat tim beregu putri Thailand kala mentas di SEA Games 2005.

Berkat kontribusinya, tim beregu putri pun berhasil meraih medali emas di ajang tersebut. Sirivannavari Nariratana diketahui merupakan keturunan bangsawan. Pemain spesialis nomor ganda putri ini merupakan putri dari Vajiralongkorn yang merupakan Raja Thailand.

2. Abdul Muntaqim





Selanjutnya ada nama Abdul Muntaqim yang merupakan keturunan anak pertama dari pewaris Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, yakni Al Muhtadee Billah. Abdul Muntaqim pernah bermain di sektor ganda putra.

Dia sempat berpasangan denganDessen Chung. Duet ini pun pernah menjadi runner-up di ajang Aewon Open 2021 lalu.