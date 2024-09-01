Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Riau Jadi Juara Umum Cabor Senam Artistik

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |17:25 WIB
PON XXI Aceh-Sumut 2024: Riau Jadi Juara Umum Cabor Senam Artistik
Riau sabet juara umum di cabor senam artistik PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Logo PON Aceh-Sumut 2024)
A
A
A

CABANG olahraga (cabor) senam artistik PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah menyelesaikan kompetisinya pada 31 Agustus 2024. Hasilnya Riau keluar sebagai juara umum di cabor ini dengan koleksi enam medali emas.

Cabor senam artistik memang telah memulai kompetisinya lebih dulu sebelum gelaran PON XXI Aceh-Sumut resmi dibuka. Cabor ini digelar di Gedung Serbaguna Disporasu, Deli Serdang pada 28-31 Agustus 2024 dengan total 14 nomor yang dipertandingkan.

Riau keluar sebagai juara umum cabor senam artistik dengan perolehan medali yakni 6 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Hasil itu diikuti oleh DKI Jakarta yang mengoleksi 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Disusul ada Jawa Timur dengan perolehan 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Dari 14 nomor yang dipertandingkan, terdapat delapan kategori putra dan enam putri. Dari sejumlah peraih medali emas, nama pesenam putra asal Riau yakni Abiyu Raffi berhasil mencuri perhatian karena mengoleksi medali terbanyak.

Abiyu Raffi menyabet tiga emas di kategori perorangan putra untuk nomor serbabisa, lantai, dan palang tunggal. Lalu satu medali emas lainnya, ia persembahkan di nomor serbabisa beregu untuk Riau.

"Alhamdulillah saya meraih emas lagi (emas keempat di nomor perorangan palang tunggal), tidak menyangka setelah sebelumnya dapat emas. Kami berusaha semaksimal mungkin. Memang saya ditargetkan di alat serbabisa dan lantai,” tutur Abiyu Rafi, dalam laman resmi PON XXI Aceh-Sumut 2024, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sedangkan DKI Jakarta paling mendominasi di putri. Mereka meraih emas di tiga nomor perorangan atas nama Nadia Indah Amalia (serbabisa), Ameera Rahmajanni Hariadi (palang bertingkat), dan Trithalia (balok keseimbangan).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement