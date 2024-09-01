PON XXI Aceh-Sumut 2024: Riau Jadi Juara Umum Cabor Senam Artistik

CABANG olahraga (cabor) senam artistik PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah menyelesaikan kompetisinya pada 31 Agustus 2024. Hasilnya Riau keluar sebagai juara umum di cabor ini dengan koleksi enam medali emas.

Cabor senam artistik memang telah memulai kompetisinya lebih dulu sebelum gelaran PON XXI Aceh-Sumut resmi dibuka. Cabor ini digelar di Gedung Serbaguna Disporasu, Deli Serdang pada 28-31 Agustus 2024 dengan total 14 nomor yang dipertandingkan.

Riau keluar sebagai juara umum cabor senam artistik dengan perolehan medali yakni 6 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Hasil itu diikuti oleh DKI Jakarta yang mengoleksi 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Disusul ada Jawa Timur dengan perolehan 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Dari 14 nomor yang dipertandingkan, terdapat delapan kategori putra dan enam putri. Dari sejumlah peraih medali emas, nama pesenam putra asal Riau yakni Abiyu Raffi berhasil mencuri perhatian karena mengoleksi medali terbanyak.

Abiyu Raffi menyabet tiga emas di kategori perorangan putra untuk nomor serbabisa, lantai, dan palang tunggal. Lalu satu medali emas lainnya, ia persembahkan di nomor serbabisa beregu untuk Riau.

"Alhamdulillah saya meraih emas lagi (emas keempat di nomor perorangan palang tunggal), tidak menyangka setelah sebelumnya dapat emas. Kami berusaha semaksimal mungkin. Memang saya ditargetkan di alat serbabisa dan lantai,” tutur Abiyu Rafi, dalam laman resmi PON XXI Aceh-Sumut 2024, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sedangkan DKI Jakarta paling mendominasi di putri. Mereka meraih emas di tiga nomor perorangan atas nama Nadia Indah Amalia (serbabisa), Ameera Rahmajanni Hariadi (palang bertingkat), dan Trithalia (balok keseimbangan).