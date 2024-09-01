Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters Super 100 2024: Bikin Kejutan, Zaki Ubaidillah Kalahkan Alwi Farhan di Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |18:41 WIB
Hasil Indonesia Masters Super 100 2024: Bikin Kejutan, Zaki Ubaidillah Kalahkan Alwi Farhan di Final
Moh Zaki Ubaidillah menang dua game langsung atas Alwi Farhan di Final Indonesia Masters Super 100 2024 (Foto: PBSI)
MOH Zaki Ubaidillah membuat kejutan dengan mengalahkan Alwi Farhan di partai final Indonesia Masters Super 100 2024. Ubed -sapaan akrabnya- menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-14.

Beraksi di GOR Remaja, Pekanbaru, Riau, Minggu (1/9/2024) siang WIB, Zaki tampil cukup dominan sejak awal ketimbang Alwi. Poin demi poin berhasil dicuri dan unggul 8-4.

Zaki cukup nyaman dalam melancarkan serangannya sehingga unggul di interval gim pertama dengan skor 11-4. Tapi, Alwi secara mengejutkan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 13-13.

Pertarungan sengit pun tersaji dengan kedua pemain saling kejar-kejaran angka. Tapi, Zaki berhasil keluar dari tekanan sehingga unggul 19-15. Sampai akhirnya, dia sukses mengunci kemenangan atas Alwi di gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Zaki melanjutkan permainan terbaiknya dengan ungguli Alwi 7-3. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Zaki.

Dengan nyaman, Zaki ungguli Alwi di interval gim kedua dengan skor 11-4. Seperti pada gim pertama, Alwi mampu memperkecil kedudukan menjadi 11-13 selepas interval.

Halaman:
1 2
