HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang PON XXI Aceh-Sumut 2024: Ketum KONI Pusat Tinjau Persiapan di Wilayah Aceh, Pastikan Venue Rugby Siap Digunakan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |00:07 WIB
Jelang PON XXI Aceh-Sumut 2024: Ketum KONI Pusat Tinjau Persiapan di Wilayah Aceh, Pastikan Venue Rugby Siap Digunakan
Ketum KONI Pusat tinjau venue PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: KONI)
A
A
A

BANDA ACEH – Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman, meninjau persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 di wilayah Aceh. Dia pun memastikan rata-rata pembangunan venue sudah mencapai 97 persen, bahkan venue rugby sudah siap digunakan.

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Marciano pada Selasa 27 Agustus 2024. Dia ditemani oleh Pejabat Gubernur Provinsi Aceh, Safrizal.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Dalam pertemuan itu, Marciano melakukan peninjauan ke berbagai venue pertandingan PON 2024 yang berada di wilayah Aceh. Selain itu, dia juga membicarakan soal persiapan lainnya menjelang upacara pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Diketahui, opening ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Acara pembukaan ini akan berlangsung pada 9 September 2024.

Marciano pun mengungkapkan bahwa sejauh ini persiapan yang dilakukan Aceh sebagai tuan rumah berjalan apik. Rata-rata pembangunan venue sudah mencapai 97 persen, bahkan arena pertandingan rugby sudah rampung dan siap digunakan untuk PON 2024, yang berlangsung pada 9-20 September.

“Intinya kami membahas segala persiapan Aceh sebagai tuan rumah. Kami sama-sama meninjau venue pertandingan. Tadi kami melihat venue rugby sudah dipastikan clear dan siap digunakan,” kata Marciano dilansir dari laman resmi PON, dikutip Jumat (30/8/2024).

“Progresnya berjalan dengan baik. Panitia telah membuktikan kerja kerasnya. Hasilnya bisa kita lihat, venue rugby sudah siap untuk digunakan. Begitu pula dengan venue-venue lainnya yang pembangunannya sudah mencapai 97 persen,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
