Batal Hadapi Juan Hernan Leal, Daud Yordan Ganti Lawan ke Hernan Carrizo

DAUD Yordan batal menghadapi Juan Hernan Leal asal Argentina dalam perebutan gelar bergengsi IBA World Super Lightweight Championship. Daud akan berganti lawan yang juga berasal dari Argentina, yakni Hernan Carrizo.

Sejatinya, Daud dijadwalkan melawan Leal di GOR Terpadu Ayani, Pontianak pada 7 September 2024 mendatang. Hanya saja, lawannya itu terpaksa harus membatalkan diri pada duel bertajuk ‘Laga di Khatulistiwa’ itu.

Diketahui, Leal mengalami cedera otak setelah dilakukan pengecekan medis darurat. Cedera otak yang dialaminya itu tidak hanya membuatnya batal melawan Daud saja melainkan juga memaksanya untuk mengakhiri karirnya sebagai petinju profesional.

Karena itu, lawan yang bakal dihadapi Daud pun harus berubah. Petinju yang kini berjuluk The Senator ini bakal menantang Carrizo yang juga berasal dari Argentina. Kabar ini diungkapkan langsung oleh M Pro International, selaku promotor.

“The “Boxing Senator” Daud Yordan akan berhadapan dengan petinju tangguh asal Argentina, Hernan “El Zurdo” Carrizo, dalam perebutan gelar bergengsi IBA World Super Lightweight Championship,” tulis M Pro International dalam akun instagramnya, Selasa (27/8/2024).

Sementara, duel bertajuk ‘Laga di Khatulistiwa’ tetap akan berjalan sesuai jadwal yang ada. Daud The Senator bakal menantang Hernan ‘El Zurdo’ Carrizo di GOR Terpadu Ayani, Pontianak pada 7 September 2024 mendatang.