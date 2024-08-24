Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024 Hari ini di Seri Kedua

JADWAL dan link streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024 hari ini di seri kedua akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Farhan Halim cs itu akan digelar di GOR UNY, Yogyakarta, pada Sabtu (24/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V League 2024 seri kedua akan berlanjut hari ini. Kali ini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Vietnam.

Bekal manis pun dimiliki Timnas Voli Putra Indonesia untuk menghadapi laga ini. Diketahui, pada laga perdana SEA V League 2024 seri kedua yang berlangsung kemarin malam, Farhan Halim dkk berhasil menang atas Filipina.

Timnas Voli Putra Indonesia yang tampil beringas berhasil menang telak dengan skor 3-0. Rincian skornya adalah 26-24, 25-11, dan 25-15.

Tentunya, Timnas Voli Putra Indonesia bertekad melanjutkan tren positif itu ke laga kedua melawan Vietnam. Pada SEA V League 2024 seri pertama, Timnas Voli Putra Indonesia sendiri sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2.

Laga berjalan begitu sengit sehingga harus berlangsung lima set. Timnas Voli Putra Indonesia pun menang dengan rincian skor 21-15, 25-21, 19-25, 25-22, dan 15-12.

Hasil manis itu bisa jadi modal penting Timnas Voli Putra Indonesia untuk menghadapi laga nanti malam. Apalagi, Vietnam juga gagal memulai perjalanan dengan manis di Indonesia.