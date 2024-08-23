Tampil Dominan, Dua Wakil Ganda Putra Baru Indonesia Melanjutkan Perjuangan ke Semifinal Japan Open 2024, Saksikan Aksinya Besok, Pukul 07.45 WIB, Live Eksklusif di iNews

Saksikan perjuangan wakil Indonesia di Japan Open 2024 di iNews. (Foto: MNC Media)

PERJUANGAN wakil tim bulu tangkis merah putih di turnamen BWF Super 750 Japan Open 2024 masih berlanjut. Dua ganda putra baru Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal yang akan digelar besok di Yokohama Arena Jepang.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel mengawali perjuangan melesat ke semifinal usai tumbangkan wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi dengan skor 21-14, 21-14. Di awal pertandingan Fikri/Daniel menunjukkan dominasi mereka dengan permainan yang agresif.

Sejak awal pertandingan, Fikri/Daniel menunjukkan dominasi mereka dengan permainan yang agresif dan strategi yang matang. Mereka memanfaatkan kelemahan lawan secara efektif dan tidak memberi kesempatan bagi Chen Bo Yang dan Liu Yi untuk mengembangkan permainan.

Dengan hasil ini, Muhammad Shohibul Fikri/ Daniel Marthin melaju ke semifinal Japan Open 2024 akan menghadapi pasangan dari Korea Selatan Kang Min Hyuk//Seo Seung Jae.

Perjuangan Indonesia ke babak semifinal dilanjutkan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana usai menghabisi wakil Jepang dengan skor 21-15 dan 21-12. Leo/Bagas memulai pertandingan dengan epic. Mereka berhasil merebut enam poin beruntun di babak pertama hingga unggul 7-1.