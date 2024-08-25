Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?

YOKOHAMA – Juara Japan Open 2024, Alex Lanier lanjutkan dominasi Viktor Axelsen sang kampiun Olimpiade dari Eropa? Pemain tunggal putra ini tengah mencuri perhatian.

Penampilan Lanier sepanjang Japan Open 2024 Super 750 memang mengilap. Pria asal Prancis itu menyisihkan sejumlah nama besar seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen.

Nama yang disebut terakhir ditaklukkan Lanier di babak final. Bermain di Yokohama Arena, Jepang, Minggu (25/8/2024) pagi WIB, ia menang dua gim langsung 21-17 dan 22-20 dalam waktu 69 menit.

Sementara itu, Shi yang notabene nomor satu dunia saat ini, dikalahkan pada babak semifinal. Pemain berusia 19 tahun itu menang 17-21, 21-16, dan 21-18.

Sontak Lanier langsung jadi sorotan. Menaklukkan dua nama besar dalam dua pertandingan beruntun di babak semifinal dan final tentu bukan sembarangan.

Tak hanya kedua nama itu, Lanier juga sempat bikin wakil Indonesia gigit jari yakni Chico Aura Dwi Wardoyo. Atlet asal Papua itu ditekuknya 14-21 dan 13-21 di babak 16 besar.