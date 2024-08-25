Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |12:51 WIB
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
Alex Lanier juara Japan Open 2024. (Foto: Instagram/@alexlanier.bad)
A
A
A

PROFIL Alex Lanier, bocah 19 tahun yang juara Japan Open 2024 menarik diulas. Sebab, dia merebut gelar juara itu dengan menumbangkan sederet pemain unggulan, seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen.

Ya, Alex Lanier buat kejutan di ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni Japan Open 2024. Dia keluar sebagai juara usai mengalahkan jagoan Taiwan, Chou Tien Chen, di babak final.

Alex Lanier

Berlaga di Yokohama Arena, Jepang, Minggu (25/8/2024) pagi WIB, Alex Lanier sukses menang dua gim langsung atas Chou Tien Chen. Laga diselesaikan dalam waktu 1 jam 9 menit dengan skor akhir 21-17 dan 22-20.

Sontak, sosok Alex Lanier langsung jadi sorotan. Apalagi, dirinya diketahui sukses mengalahkan pemain-pemain unggulan untuk merebut gelar juara. Sebelum Chou Tien Chen, tunggal putra nomor 1 dunia asal China, Shi Yu Qi, lebih dahulu merasakan keganasan Alex Lanier.

Pertemuan Alex Lanier melawan Shi Yu Qi terjadi di babak semifinal. Duel sengit tersaji kala itu. Alex Lanier harus tumbang lebih dahulu di gim pertama dengan skor 17-21.

Tetapi, kemudian, Alex Lanier berhasil comeback di gim kedua dengan menang 21-16. Pada gim penentuan, Shi Yu Qi dibuat gigit jari karena harus menyerah dengan skor 21-18.

Selain itu, wakil Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, juga tumbang di tangan Alex Lanier saat berhadapan di Japan Open 2024. Pertemuan keduanya terjadi di babak 16 besar. Chico kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Sebelum Chico, unggulan keenam asal Malaysia, Lee Zii Jia, lebih dahulu dipermalukan bocah 19 tahun ini. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu tumbang di tangan Alex Lanier dengan skor 18-21 dan 13-21 pada babak 32 besar Japan Open 2024.

