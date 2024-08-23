Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Japan Open 2024: Tampil Garang, Leo Rolly/Bagas Maulana Lanjut ke Semifinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |18:47 WIB
Hasil Perempatfinal Japan Open 2024: Tampil Garang, Leo Rolly/Bagas Maulana Lanjut ke Semifinal
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
YOKOHAMA – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, tampil garang saat mengalahkan wakil tuan rumah, Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura, di perempatfinal Japan Open 2024, pada Jumat (23/8/2024) sore WIB. Leo/Bagas pun membutuhkan waktu kurang lebih 39 menit untuk bisa menang dengan skor 21-15 dan 21-12.

Hasil positif tersebut membawa Leo/Bagas ke semifinal turnamen Super 750 itu. Selanjutnya mereka berhadapan dengan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, yang sebelumnya menyingkirkan duet nomor satu Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Yokohama Arena, Yokohama, Arena, Leo/Bagas memulai pertandingan dengan sangat apik. Mereka minim melakukan kesalahan dan mampu menekan lawan sehingga unggul 7-1.

Namun, Misuhashi/Okamura mampu memberikan perlawanan dan mendekat di angka 5-7 dan 8-9. Beruntung, Leo/Bagas bisa menekan lagi dan menjauh dengan keunggulan 13-8.

Leo Rolly/Bagas Maulana

Terus menekan, pasangan anyar Indonesia terus melancarkan variasi serangan smash-smash keras dan mematikan. Hasilnya, mereka terus menjaga keunggulan di angka 18-13.

Di poin-poin kritis, Leo/Bagas terus menampilkan performa gemilang. Alhasil, mereka sukses mengamankan kemenangan dengan skor 21-15 di gim pertama.

Halaman:
1 2
