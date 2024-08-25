Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:57 WIB
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

YOKOHAMA – Ganda putra anyar Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, membicarakan soal debut gemilangnya di Japan Open 2024. Mereka mengakui hasil yang didapat lumayan untuk debutnya, tetapi mereka bertekad berusaha lebih keras lagi ke depannya dengan menjaga kekompakan satu sama lain untuk menjadi lebih baik lagi.

Ya, Leo/Bagas cukup puas dengan pencapaian mereka dalam debut di Japan Open 2024. Meski begitu, mereka ingin berusaha lebih keras lagi dengan saling percaya satu sama lain untuk bisa terus berkembang sebagai pasangan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

“Hasil ini lumayan bagus sudah bisa sampai semifinal dengan pasangan baru. Meskipun demikian, kami tetap harus kerja keras dan menjaga komunikasi. Serta harus saling yakin dengan partner,” kata Bagas dikutip dari rilis PBSI, Minggu (25/8/2024).

Dalam perjalanan mencapai semifinal Japan Open 2024, Leo/Bagas mengalahkan dua pasangan Indonesia lainnya. Yang pertama, sang senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di babak 32 besar di mana mereka menang dengan skor 21-17 dan 21-10.

Kemudian, Leo/Bagas menyingkirkan duet non pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 21-18 dan 21-16. Setelah itu, di perempat final mereka membungkam pasangan tuan rumah, Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura dengan skor 21-15 dan 21-12.

Selama mentas di Japan Open 2024, Leo/Bagas selalu mendapatkan dukungan penuh dari para suporter Indonesia. Teriakan dan sorak-sorai mereka selalu menghiasi Yokohama Arena ketika para jagoan Tim Merah-Putih bertanding.

Halaman:
1 2
