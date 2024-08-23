Kembali Menangi Perang Saudara di Japan Open 2024, Leo/Bagas Merasa Sudah Lebih Kompak

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, kembali memenangi perang saudara di ajang Japan Open 2024. Kali ini mereka mengalahkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di babak 16 besar.

Bertanding di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Kamis (22/8/2024) pagi WIB, Leo/Bagas menunjukkan penampilan apik atas Sabar/Reza. Dalam dua gim langsung, Leo/Bagas menang dengan skor 21-18 dan 21-16.

Kemenangan ini membuat Leo/Bagas tidak ingin cepat puas. Sebagai pasangan baru, mereka masih akan terus memperbaiki performanya di babak perempatfinal.

Namun, secara keseluruhan Leo/Bagas mengakui bahwa performa mereka sudah lebih baik ketimbang laga debut sebelumnya. Keduanya menilai penampilan mereka cukup baik.

"Meskipun belum bagus, performa kami sudah lebih baik dibanding sebelumnya," ucap Leo dalam keterangan pers PBSI, Kamis (22/8/2024).