Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kembali Menangi Perang Saudara di Japan Open 2024, Leo/Bagas Merasa Sudah Lebih Kompak

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |00:03 WIB
Kembali Menangi Perang Saudara di Japan Open 2024, Leo/Bagas Merasa Sudah Lebih Kompak
Leo/Bagas melaju ke perempatfinal Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, kembali memenangi perang saudara di ajang Japan Open 2024. Kali ini mereka mengalahkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di babak 16 besar.

Bertanding di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Kamis (22/8/2024) pagi WIB, Leo/Bagas menunjukkan penampilan apik atas Sabar/Reza. Dalam dua gim langsung, Leo/Bagas menang dengan skor 21-18 dan 21-16.

 

Kemenangan ini membuat Leo/Bagas tidak ingin cepat puas. Sebagai pasangan baru, mereka masih akan terus memperbaiki performanya di babak perempatfinal.

Namun, secara keseluruhan Leo/Bagas mengakui bahwa performa mereka sudah lebih baik ketimbang laga debut sebelumnya. Keduanya menilai penampilan mereka cukup baik.

"Meskipun belum bagus, performa kami sudah lebih baik dibanding sebelumnya," ucap Leo dalam keterangan pers PBSI, Kamis (22/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement