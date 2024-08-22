Hasil 16 Besar Japan Open 2024: Menangi Perang Saudara, Leo Rolly/Bagas Maulana Lolos Perempatfinal

YOKOHAMA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melaju ke perempatfinal Japan Open 2024 Super 750. Mereka memenangi duel sesama wakil Indonesia melawan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di babak 16 besar Japan Open 2024 dengan skor 21-18 dan 21-16.

Beraksi di Arena Yokohama, Kamis (22/8/2024) pagi WIB, Leo/Bagas mendapat perlawanan sengit dari Sabar/Reza. Racikan baru dari Pelatnas PBSI Cipayung itu bahkan harus tertinggal cukup jauh dengan skor 4-8.

Namun, Leo/Bagas perlahan mampu menemukan ritme permainannya. Secara mengejutkan, mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Sampai akhirnya, mereka unggul di interval gim pertama dengan skor 11-10.

Setelah itu, Leo/Bagas terlihat mampu keluar dari tekanan yang diberikan Sabar/Reza. Poin demi poin berhasil mereka curi sampai unggul jauh 16-10. Hasilnya, Leo/Bagas mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Lanjut ke gim kedua, Leo/Bagas memulai permainan dengan sangat baik. Variasi serangan yang dilancarkan pasangan baru ini membuat Sabar/Reza kesulitan sehingga unggul cukup jauh 8-4.