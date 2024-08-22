Kisah Mathias Boe Berani Sebut Ganda Putra Indonesia Tak Lagi Ditakuti ketimbang Korea Selatan

Mathias Boe mengklaim ganda putra Indonesia sudah tidak lagi menakutkan (Foto: PBSI)

KISAH Mathias Boe yang berani sebut ganda putra Indonesia tak lagi ditakuti ketimbang Korea Selatan, menarik untuk diulas. Sebab, pria asal Denmark itu nyatanya tidak asal berucap.

Komentar itu diucapkan Boe pada Oktober 2023 atau setahun lalu. Ketika itu, pasangan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, tengah garang-garangnya.

Kehebatan Rankireddy/Shetty tak terlepas dari tangan dingin Boe sebagai pelatih. Betapa tidak, ganda putra India itu sanggup dipolesnya hingga meraih medali emas Asian Games 2022.

Boe, yang notebene mantan ganda putra nomor satu dunia, lalu bicara soal persaingan di nomor bergengsi tersebut. Ia menilai pemain-pemain yang bisa mengancam Rankireddy/Shetty adalah ganda putra Korea Selatan.

“Kami tidak bisa bilang (terang-terangan) soal itu, (tapi) kita bisa melihat bahwa para ganda putra Korea Selatan sudah melejit dan salah satunya memenangi juara dunia,” kata Boe, dikutip dari Times of India, Kamis (22/8/2024).

"Lalu ada pula pasangan Denmark, (Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen) yang menjuarai Hong Kong Open, Canada Open, dan mengalahkan ganda putra kami (India) di perempatfinal Kejuaraan Dunia kemarin (2023),” imbuhnya.