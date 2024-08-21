Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Franco Morbidelli Disebut Tak Layak Mentas di MotoGP hingga Kariernya Diselamatkan Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:57 WIB
Kisah Miris Franco Morbidelli Disebut Tak Layak Mentas di MotoGP hingga Kariernya Diselamatkan Valentino Rossi
Franco Morbidelli disebut tak layak berada di MotoGP tetapi kariernya diselamatkan Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH miris Franco Morbidelli disebut tak layak mentas di MotoGP hingga kariernya diselamatkan Valentino Rossi, menarik untuk diulas. Sebab, pria asal Italia itu tengah jadi sorotan.

Karier Morbidelli sejatinya cukup bagus hingga MotoGP 2020. Ketika itu, ia bahkan menjadi runner-up MotoGP 2020 saat membela tim Petronas Yamaha SRT (sekarang menjadi Trackhouse Racing MotoGP Team).

Franco Morbidelli

Namun, cedera parah yang menimpa sejak 2021, membuat karier Morbidelli perlahan meredup. Sempat direkrut tim pabrikan Monster Energy Yamaha pada pertengahan 2021, ia dilepas akhir 2023.

Performa Morbidelli tak kunjung membaik hingga dianggap tak layak berada di MotoGP. Pendapat itu dikemukakan oleh Aleix Espargaro jelang pekan balapan MotoGP Austria 2024, 16-18 Agustus silam.

"Tidak ada yang salah dengan Morbidelli bertahan di MotoGP. Namun, ketika seseorang memiliki motor juara selama bertahun-tahun dan terus dikalahkan rekan setimnya, tidak adil jika tidak memberikan kesempatan ke para pembalap muda,” sindir Espargaro.

Memang, sejak jadi runner-up MotoGP 2020, Morbidelli selalu dikalahkan rekan setimnya. Pada 2021, ia harus melihat Fabio Quartararo menjadi juara dunia.

Kemudian, pada 2022 dan 2023, Morbidelli kembali dikalahkan El Diablo yang bisa dibilang seorang diri meng-carry Yamaha. Semusim berselang, lagi-lagi pria berdarah Brasil itu terpuruk!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement