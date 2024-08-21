Kisah Miris Franco Morbidelli Disebut Tak Layak Mentas di MotoGP hingga Kariernya Diselamatkan Valentino Rossi

Franco Morbidelli disebut tak layak berada di MotoGP tetapi kariernya diselamatkan Valentino Rossi (Foto: MotoGP)

KISAH miris Franco Morbidelli disebut tak layak mentas di MotoGP hingga kariernya diselamatkan Valentino Rossi, menarik untuk diulas. Sebab, pria asal Italia itu tengah jadi sorotan.

Karier Morbidelli sejatinya cukup bagus hingga MotoGP 2020. Ketika itu, ia bahkan menjadi runner-up MotoGP 2020 saat membela tim Petronas Yamaha SRT (sekarang menjadi Trackhouse Racing MotoGP Team).

Namun, cedera parah yang menimpa sejak 2021, membuat karier Morbidelli perlahan meredup. Sempat direkrut tim pabrikan Monster Energy Yamaha pada pertengahan 2021, ia dilepas akhir 2023.

Performa Morbidelli tak kunjung membaik hingga dianggap tak layak berada di MotoGP. Pendapat itu dikemukakan oleh Aleix Espargaro jelang pekan balapan MotoGP Austria 2024, 16-18 Agustus silam.

"Tidak ada yang salah dengan Morbidelli bertahan di MotoGP. Namun, ketika seseorang memiliki motor juara selama bertahun-tahun dan terus dikalahkan rekan setimnya, tidak adil jika tidak memberikan kesempatan ke para pembalap muda,” sindir Espargaro.

Memang, sejak jadi runner-up MotoGP 2020, Morbidelli selalu dikalahkan rekan setimnya. Pada 2021, ia harus melihat Fabio Quartararo menjadi juara dunia.

Kemudian, pada 2022 dan 2023, Morbidelli kembali dikalahkan El Diablo yang bisa dibilang seorang diri meng-carry Yamaha. Semusim berselang, lagi-lagi pria berdarah Brasil itu terpuruk!