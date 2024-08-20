Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Austria 2024: Nyaris Terlibat Insiden dengan Marc Marquez, Ini Kata Franco Morbidelli

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:16 WIB
MotoGP Austria 2024: Nyaris Terlibat Insiden dengan Marc Marquez, Ini Kata Franco Morbidelli
Marc Marquez dan Franco Morbidelli nyaris terlibat insiden di MotoGP Austria 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

FRANCO Morbidelli (Pramac Racing) angkat bicara soal insiden senggolan dengan Marc Marquez di MotoGP Austria 2024. Morbidelli merasa beruntung karena ia dan Marquez tak mengalami hal serius akibat senggolan tersebut.

Morbidelli dan Marquez terlibat senggolan saat memulai balapan MotoGP Austria 2024 di Sirkuit Red Bull Ring akhir pekan lalu. Keduanya harus keluar lintasan dan nyaris terjatuh. Situasi itu sekaligus membuat posisi mereka sempat merosot.

Marquez yang start dari posisi tiga sempat turun ke posisi 13 sebelum akhirnya finis di urutan empat. Sementara Morbidelli yang start dari urutan delapan terlempar ke posisi 18 sebelum akhirnya finis di posisi delapan.

Morbidelli pun menceritakan bagaimana insiden senggolan itu bisa terjadi. Murid Valentino Rossi itu mengungkapkan kalau Marquez mendapat sedikit kendala ketika melakukan start. Namun, yang terpenting menurutnya mereka tetap bisa melanjutkan balapan.

“Saat saya tiba di Tikungan 1, Marc mengalami masalah. Saya pikir dia tidak menggunakan perangkat depan atau semacamnya, jadi dia memiliki kecepatan yang berbeda,” kata Morbidelli, dilansir dari Crash, Selasa (20/8/2024).

“Dia pergi ke kiri saat saya lewat, dan kami terjerat. Tetapi pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa (jatuh) dan saya senang dengan hal itu,” sambungnya.

