Paralympic Training Center Karanganyar: Meski Perkembangan Baru Capai 40 Persen, Sudah Dilirik Atlet Luar Negeri

Pembagunan Paralympic Training Center di Karangayar. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

KARANGANYAR – Pembangunan Paralympic Training Center baru mencapai 40 persen pada pekan kedua Agustus 2024. Meski begitu, atlet dari negara-negara luar sudah melirik untuk kemungkinan bisa latihan bersama di Delingan, Kabupaten Karanganyar.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, turut memantau progres Paralympic Training Center pada Kamis 15 Agustus 2024. Bangunan-bangunan bertingkat tampak sudah berdiri di atas lahan seluas 10 hektare itu.

Ada pula lapangan sepakbola yang dikelilingi lintasan atletik berstandar internasional. Keberadaan Paralympic Training Center ini bukan hanya menyedot perhatian nasional. Ternyata, negara-negara lain juga heboh dengan langkah pemerintah Indonesia membangunkan pusat latihan untuk National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NPC Indonesia, Rima Ferdianto. Rima mengatakan beberapa negara sudah mengungkapkan ketertarikan untuk ikut menjajal Paralympic Training Center.

"Atlet luar negeri sudah banyak yang mau gabung training camp, karena kita juga ingin ada joint training camp dari berbagai cabang olahraga di sini," kata Rima, dalam rilis NPC Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2024.

Salah satu yang sudah tak sabar merapat ke Delingan adalah atlet-atlet dari cabang olahraga basket kursi roda. Ada permintaan agar sesi latihan bersama diadakan tahun ini.

"Sebenarnya cabang olahraga basket sudah minta Desember tahun ini, tetapi karena tempat tidurnya belum ada, jadi kita tunda tahun depan," ucap Rima.