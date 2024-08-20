Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Paralympic Training Center Karanganyar: Meski Perkembangan Baru Capai 40 Persen, Sudah Dilirik Atlet Luar Negeri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |02:25 WIB
Paralympic Training Center Karanganyar: Meski Perkembangan Baru Capai 40 Persen, Sudah Dilirik Atlet Luar Negeri
Pembagunan Paralympic Training Center di Karangayar. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
A
A
A

KARANGANYAR – Pembangunan Paralympic Training Center baru mencapai 40 persen pada pekan kedua Agustus 2024. Meski begitu, atlet dari negara-negara luar sudah melirik untuk kemungkinan bisa latihan bersama di Delingan, Kabupaten Karanganyar.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, turut memantau progres Paralympic Training Center pada Kamis 15 Agustus 2024. Bangunan-bangunan bertingkat tampak sudah berdiri di atas lahan seluas 10 hektare itu.

Paralympic Training Center

Ada pula lapangan sepakbola yang dikelilingi lintasan atletik berstandar internasional. Keberadaan Paralympic Training Center ini bukan hanya menyedot perhatian nasional. Ternyata, negara-negara lain juga heboh dengan langkah pemerintah Indonesia membangunkan pusat latihan untuk National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NPC Indonesia, Rima Ferdianto. Rima mengatakan beberapa negara sudah mengungkapkan ketertarikan untuk ikut menjajal Paralympic Training Center.

"Atlet luar negeri sudah banyak yang mau gabung training camp, karena kita juga ingin ada joint training camp dari berbagai cabang olahraga di sini," kata Rima, dalam rilis NPC Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2024.

Salah satu yang sudah tak sabar merapat ke Delingan adalah atlet-atlet dari cabang olahraga basket kursi roda. Ada permintaan agar sesi latihan bersama diadakan tahun ini.

"Sebenarnya cabang olahraga basket sudah minta Desember tahun ini, tetapi karena tempat tidurnya belum ada, jadi kita tunda tahun depan," ucap Rima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement