PON Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Targetkan Juara Umum

KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta memasang target tinggi menargetkan juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Kontingen DKI Jakarta ditargetkan untuk meraih 207 medali emas.

PON Aceh-Sumut 2024 bakal digelar pada 8-20 September mendatang. Ini menjadi kali pertama pesta olahraga terakbar di Indonesia tersebut berlangsung di dua provinsi sekaligus.

Acara pelepasan Kontingen DKI Jakarta ke PON Aceh-Sumut 2024 pun dihelat pada Senin (19/8/2024) pagi WIB di Jakarta International Velodrome, Jakarta. Sebanyak 1046 atlet yang mewakili ibu kota bakal mentas di ajang empat tahunan tersebut.

Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Hidayat Humaid, pun membeberkan target tinggi yang dipasangnya untuk Kontingen DKI Jakarta. Dia ingin mereka menjadi juara umum di PON Aceh-Sumut 2024.

"Target Kontingen DKI Jakarta adalah merebut juara umum dengan total 207 medali emas yang bisa diraih," kata Hidayat dalam sambutannya, seperti dilansir dari informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (19/8/2024).

Jakarta sendiri kali terakhir menjadi juara umum PON pada edisi 2012 lalu di Riau. Sementara pada edisi terakhir di PON Papua 2020, yang dilaksanakan pada 2021, Jakarta finis sebagai runner up dengan torehan 111 medali emas.

Hidayat mengungkapkan 1046 atlet Kontingen DKI Jakarta bakal terbagi menjadi dua bagian di PON Aceh-Sumut 2024. Sebanyak 489 atlet mentas di Aceh dan 557 lainnya bertanding di Sumut.