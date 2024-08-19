Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Targetkan Juara Umum

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:04 WIB
PON Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Targetkan Juara Umum
PON Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung pada 8-20 September 2024 (Foto: Logo PON Aceh-Sumut 2024)
A
A
A

KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta memasang target tinggi menargetkan juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Kontingen DKI Jakarta ditargetkan untuk meraih 207 medali emas.

PON Aceh-Sumut 2024 bakal digelar pada 8-20 September mendatang. Ini menjadi kali pertama pesta olahraga terakbar di Indonesia tersebut berlangsung di dua provinsi sekaligus.

Acara pelepasan Kontingen DKI Jakarta ke PON Aceh-Sumut 2024 pun dihelat pada Senin (19/8/2024) pagi WIB di Jakarta International Velodrome, Jakarta. Sebanyak 1046 atlet yang mewakili ibu kota bakal mentas di ajang empat tahunan tersebut.

Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Hidayat Humaid, pun membeberkan target tinggi yang dipasangnya untuk Kontingen DKI Jakarta. Dia ingin mereka menjadi juara umum di PON Aceh-Sumut 2024.

"Target Kontingen DKI Jakarta adalah merebut juara umum dengan total 207 medali emas yang bisa diraih," kata Hidayat dalam sambutannya, seperti dilansir dari informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (19/8/2024).

Jakarta sendiri kali terakhir menjadi juara umum PON pada edisi 2012 lalu di Riau. Sementara pada edisi terakhir di PON Papua 2020, yang dilaksanakan pada 2021, Jakarta finis sebagai runner up dengan torehan 111 medali emas.

Hidayat mengungkapkan 1046 atlet Kontingen DKI Jakarta bakal terbagi menjadi dua bagian di PON Aceh-Sumut 2024. Sebanyak 489 atlet mentas di Aceh dan 557 lainnya bertanding di Sumut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement